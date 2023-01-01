Глава юротдела заявил, что Устав УПЦ не содержит норм, которые бы указывали на связь с Москвой - пресс-конференция в Лавре

Главное: Из Устава об управлении Украинской Православной Церкви, который был принят на Соборе 27 мая 2022 года, были исключены все нормы, указывающие на связь с Москвой.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ , об этом глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов сказал на пресс-конференции «Итоги деятельности УПЦ в 2022 году», которая прошла 29 декабря в Киево-Печерской лавре.

По результатам работы Собора были внесены дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской Православной Церкви, свидетельствующие не только об административной независимости, которая и до этого существовала согласно Грамоте (Томосу) Патриарха Московского и всея Руси Алексея от 27 октября 1990 года, а и о полной канонической самостоятельности УПЦ и отмежевании от Московского Патриархата.

Из Устава об управлении УПЦ были изъяты все пункты о связи Украинской Православной Церкви с Русской Православной Церковью.

В частности, это касается пункта, в котором отмечалось, что Украинская Православная Церковь является самоуправляемой частью РПЦ. Отныне постановления Соборов РПЦ не являются основанием для деятельности Собора епископов УПЦ

Митрополит Киевский и всея Украины прекратил членство в Священном Синоде РПЦ.

Предстоятель Украинской Православной Церкви пожизненно избирается епископатом УПЦ без дальнейшего благословения.

За богослужением во всех храмах и монастырях УПЦ не поминается имя Патриарха Московского и всея Руси.

Кроме того, в Уставе определили, что руководящий центр Украинской Православной Церкви находится в Киеве.

Также на соборе рассматривался вопрос о возобновлении мироварения в Киеве и открытии украинских православных приходов за границей в прямом подчинении УПЦ для граждан Украины, что является признаками независимой Церкви (23 ноября Священный Синод принял решение о возобновлении мироварения в УПЦ ).

«После того как были приняты изменения в Устав, они были отправлены Президенту Украины, в Кабинет министров, в Верховную Раду, а также в Государственную службу по этнополитике и свободе совести с просьбой уведомить соответствующие государственные органы, областные администрации о новом статусе Украинской Православной Церкви», — глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.