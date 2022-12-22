Дети воскресных школ УПЦ Запорожья создали рождественские открытки украинским воинам

Главное: Воспитанники воскресных школ Запорожской епархии УПЦ совершили более 90 поздравительных открыток на передовую.

Детали: Проект «Рождество на крыльях» в епархии был проведен для поддержки защитников Украины, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

«Какие бы проблемы ни возникали в Украине, понятно, что самое важное место сейчас — передовая, где защищают нашу страну наши защитники и защитницы. Поддержать их наш долг, ведь именно от них зависит наша способность поддерживать жизнь в Украине. Работать и обучаться. Ради будущего. А еще готовиться к празднику и радоваться. Вопреки всему.

Чтобы вовремя добраться до адресатов, листовки уже собираются в путь. Пусть тот, к кому придет такое приветствие, улыбнется, согреется сердцем и поймет, что за него молятся и ждут его. А еще верят», — поделились в Запорожской епархии.

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