Через спутники в Мариуполе нашли более 10 тысяч новых захоронений

Главное: Журналисты нашли более 10 тысяч новых могил в Мариуполе. Они проанализировали спутниковые снимки.

Детали: Журналисты AP нашли более 10 тысяч новых могил в Мариуполе и окрестностях, которые появились с начала войны. Они проанализировали спутниковые снимки и другие открытые данные и выяснили, что большинство захоронений появились на кладбище в Старом Крыму.

Также большие братские могилы появились в селах Мангуш и Виноградное.

Эксперты отмечают, что количество могил не обязательно соответствует количеству погибших во время боев жителей города, так как нет возможности определить, как умерли эти люди.