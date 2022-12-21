В Кременчуге в храме УПЦ раздают горячие обеды нуждающимся

Главное: В Кременчугской епархии постоянно поддерживают воинов ВСУ, переселенцев и всех нуждающихся.

Детали: Каждый вторник и четверг на территории Свято-Троицкого храма в 11.00 готовят и раздают еду всем нуждающимся, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

«Мы видим в этом великую миссию украинской православной церкви, в помощи отверженным, переселенцам, детям. С начала полномасштабной войны в Свято-Троицком храме раздавали продуктовые наборы, выпекали пирожки, бесплатные горячие обеды. Спасибо всем, кто приносит нам продукты, помогает финансово, готовит», — отметили в епархии.

Глава епархиального отдела по взаимодействию с ВСУ, настоятель храма мученика Иоанна Воина протоиерей Константин Маслов поделился, что прихожане в день святого Николая отправили подарки на передовую — окопные свечи, лекарства, кофе, сладости.

С благословения митрополита Николая в храмах Кременчугской епархии усилиями неравнодушных людей постоянно собирают и передают помощь переселенцам, украинским военным и всем, кто пострадал в результате боевых действий.

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