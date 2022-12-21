В Кропивницком УПЦ провела благотворительную акцию для детей с особыми потребностями

Главное: В Кропивницком состоялась благотворительная акция УПЦ «Я жду святого Николая!» для детей с особыми потребностями.

Детали: В Кропивницком архиепископ Николай вместе с духовенством кафедральных соборов посетил праздничное мероприятие в центре для матерей, детей и молодежи с инвалидностью «Сильные духом» и «Сердце матери», сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Владыка Николай поздравил присутствующих детей и вместе с духовенством вручил каждому ребенку от святого Николая иконки и сладкие гостинцы, приобретенные на благотворительные средства прихожан Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы. Также организации передали все сладости и фрукты, собранные 18 и 19 декабря прихожанами собора.

Глава благотворительной организации Людмила Шукрута выразила искреннюю благодарность Кировоградской епархии, архиерею и священникам за многолетнюю поддержку детей и молодежи с особыми потребностями, а также выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.

«Стоит отметить, что эти дети и молодежь не только любят получать подарки, но и сами приобщаются к благотворительности, ведь своими силами сделали и передали 6700 окопных свечей для нужд Украинской армии. Спасибо также всем верующим, которые присоединились к сбору подарочного набора для наших замечательных друзей», — поделились в епархии.

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