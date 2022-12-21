В Украине стало меньше мяса

Главное: Мяса в Украине стало меньше. Появились данные за 2022 год.

Детали: В Украине этом году во время войны снизился общий объем предложения мяса. Данные приводит Минагрополитики.

Сообщается, что если в 2021-м году он составлял 2 706 тысяч тонн, то в 2022-м снизился на 13,4% до 2 271 тысячи тонн.

Как отмечается, согласно балансу спроса и предложений мяса и мясопродуктов, такие показатели позволят обеспечить потребление на каждого человека 53,1 килограмма мяса (было 53 килограмма).

Так, в уходящем году прогноз предложения свинины составил 695 тысяч тонн (минус 13,7%), а потребление на одного человека составит 20 килограмм (было 19,9 килограммов).

Предложение говядины составит 253 тысяч тонн (минус 23,1%), а потребление на одного человека составит 6,7 килограмма (было 7,2 килограмма).

Наконец, предложение мяса птицы составило 1 300 тысяч тонн (минус 13,6%), а потребление составит 25,7 килограмма (было 25 килограммов).

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