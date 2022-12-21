В Святогорской лавре отпели епископа УПЦ Иннокентия

Главное: В Святогорской лавре митрополит Арсений совершил заупокойную Божественную литургию и отпевание епископа Иннокентия (Шестопаля).

Детали: Епископ Иннокентий (Шестопаль), 14 лет находившийся на покое в Святогорской лавре, 18 декабря на 78-м году жизни отошел к Господу, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua.

Наместнику Лавры сослужил епископат, духовенство Горловской епархии и братия Святогорской Лавры в сане.

После прочтения Евангелия владыка Арсений объявил соболезнование Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, направленное в адрес митрополита Донецкого и Мариупольского Иллариона, священноархимандрита Святогорской Лавры, родным и близким. Перед произнесением текста соболезнования владыка Арсений отметил, что Блаженнейший Митрополит Онуфрий и преосвященный епископ Иннокентий с юности знали друг друга, вместе учились в семинарии, поэтому слова Блаженнейшего звучат сегодня с особой скорбью и теплотой. В своем Сочувствии Блаженнейший Митрополит Онуфрий отметил, что годы жизни на покое в Свято-Успенской Святогорской Лавре были для владыки Иннокентия периодом особой молитвы и утверждения в христианских добродетелях.

После завершения Литургии был совершен чин отпевания, который возглавил митрополит Арсений. Перед отпеванием наместник Лавры сказал о новопреставленном епископе Иннокентии слово, в котором обратил внимание присутствующих на неукоснительное соблюдение преосвященным Иннокентием на протяжении всего его архиерейского служения церковных догматов, апостольских и канонических правил Святой Церкви, сохранения их чистоты. Говоря о первом периоде становления владыки Иннокентия как служителя Церкви Христовой, митрополит Арсений обратил внимание на период его жизни в 1960-е годы, когда юный Василий Шестопаль вступил в духовную семинарию, показав тем самым свою веру в Бога, любовь к Богу времена воинствующего атеизма, когда закрывались повсеместно храмы и монастыри, было небезопасно. В то же время члены его благочестивой семьи — мама, сестры стали монахинями. В дальнейшем, по пути служения Церкви, владыка Иннокентий стал преподавателем Одесской семинарии, готовя будущих пастырей.

Далее владыка Арсений остановился на последнем жизненном отрезке епископа Иннокентия, когда он 14 лет нес монашеское послушание в Святогорской Лавре. В последний год, когда Лавра находилась под артиллерийским обстрелом, владыка Иннокентий, перед этим перенесший несколько инфарктов, имел сахарный диабет, астму, никуда не уехал (хотя имел возможность уехать в другие монастыри), жил вместе с братией в подвалах. Несколько месяцев назад он принес генеральную исповедь, просил молиться за него не только в Лавре, но и в других монастырях и храмах, передавая свои письма и панагии архиереям в другие епархии. Перед своей смертью, 17 декабря, в день памяти святой великомученицы Варвары, владыка Иннокентий по Божественной литургии причастился Святых Христовых Тайн.

После завершения чина отпевания и последнего прощания братия Святогорской Лавры провели в последний путь новопреставленного раба Божьего Иннокентия крестным ходом.

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