Украинцам рассказали о катастрофической ситуации с электричеством

Главное: Дефицит электричества в Украине сохраняется. Проблемы до сих пор не устранили.

Детали: В Украине сохраняются проблемы со светом. Значительный дефицит мощности в энергосистеме страны не устранен. Об этом в среду, 21 декабря, сообщает «Укрэнерго».

Как информируется, нынешние ограничения вызваны повреждениями магистральных сетей в результате систематических ракетных ударов и атак беспилотниками.

Говорится: «Во всех областях действуют лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений. В настоящее время работают все виды генерации».

Подчеркивается, что ситуация в центральном регионе, в том числе в Киеве, остается сложной.

Отмечается, что россияне ночью снова обстреливали артиллерией деоккупированные районы на востоке и юге, в результате чего повреждены электросети.

Сообщается, что ремонтные работы уже начаты, а восстановление поврежденных сетей продолжаются непрерывно.

В тему: Ситуация с электроэнергией в Украине улучшилась.