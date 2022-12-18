В Святогорской лавре умер епископ УПЦ Иннокентий (Шестопаль)

Главное: В Свято-Успенской Святогорской лавре 18 декабря, в восемь часов утра на 78-м году жизни скончался епископ Иннокентий (Василий Никифорович Шестопаль).

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Святогорской лавры, 16 декабря владыка Иннокентий присутствовал на всенощном бдении, 17 декабря, в день памяти святой великомученицы Варвары, накануне своей кончины епископ Иннокентий по Божественной Литургии причастился Святых Христовых Таин.

Владыка родился 8 января 1945 в Горловке в семье рабочего.

В 1968 году поступил в Московскую духовную семинарию, в 1972 г. — в Московскую духовную академию, которую окончил в 1976 г. со степенью кандидата богословия; был оставлен в аспирантуре при академии.

С 1975 г. по октябрь 1977 г. совмещал учёбу с работой референта в Отделе внешних церковных связей.

21 октября 1977 г. назначен преподавателем Одесской духовной семинарии и секретарем Совета ОДС.

21 ноября 1977 г. рукоположен во диакона, 4 декабря — во иерея.

25 марта 1979 г. принял монашеский постриг, 23 марта 1980 г. возведён в сан игумена, в 1987 г. — в сан архимандрита.

В 1992 г. назначен проректором ОДС.

5 октября 1994 г. хиротонисан во епископа Тульчинского и Брацлавского.

С 30 марта 1999 г. — епископ Конотопский и Глуховский.

Решением Синода УПЦ от 8 мая 2008 г. и на основании собственного прошения почислен за штат.

С 4 августа 2008 проживал на покое в Свято-Успенской Святогорской Лавре, где и скончался.

Господь да упокоит душу новопреставленного епископа Иннокентия.

В тему: В УПЦ отпели погибших воинов — защитников Украины.