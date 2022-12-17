Священники и волонтеры Полтавской епархии УПЦ передали помощь Святогорской лавре и Херсонщине

Главное: Духовенство Полтавской епархии вместе с волонтерами передали гуманитарную помощь Святогорской Лавре и жителям Херсонской области.

Детали: Секретарь Полтавской епархии протоиерей Михаил Волощук совместно с волонтерами Общественного союза «Закарпатские Газды» Геннадием Негря, Робертом Иванчо и полтавским волонтером Александром Касьяном доставили гуманитарную помощь в Свято-Успенскую Святогорскую Лавру, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресслужбу епархии.

Наместник Лавры, митрополит Арсений искренне благодарил каждого, кто принял участие в сборе помощи.

Настоятель Свято-Преображенского храма села Човно-Федоровка протоиерей Михаил Строган вместе с прихожанами, местными жителями и жителями села Волошково собрали гуманитарную помощь жителям Херсонщины.

Были переданы продукты питания.

Как сообщалось, Полтавская епархия передала памперсы, детские наборы, медицинские маски и очки Полтавской областной психиатрической больницы им. Мальцева и Перинатальному центру Полтавской областной клинической больницы им. М. В. Склифосовского.

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