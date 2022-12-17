В Ровно священники УПЦ сдали кровь для ВСУ и онкобольных детей

Главное: В Ровно верующие и священники УПЦ стали донорами крови для детей и украинских воинов.

Детали: Духовенство и миряне сдавали кровь в Ровенском областном центре службы крови 16 декабря.

В добром деле приняли участие 50 доноров, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии УПЦ.

За три часа верующие Украинской Православной Церкви сдали 25 литров крови.

«Кровь сдавали на позитиве, радовались, что можем послужить своим ближним в это непростое военное время», — сказал руководитель социального отдела протоиерей Петр Перетятко.

Как сообщалось, духовенство епархий Украинской Православной Церкви традиционно приобщается к донорству воинам и пациентам больниц.

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