Винницкий митрополит УПЦ передал гуманитарную помощь переселенцам

Главное: На Виннитчине на территории Свято-Троицкого Браиловского женского монастыря, митрополит Варсонофий передал гуманитарную помощь семьям переселенцев с востока Украины, проживающих в Винницкой области.

Детали: Винницкая епархия сформировала и передала эту очередную гуманитарную помощь при содействии Фонда «МИР ВАМ» Митрополита Онуфрия, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Упаковка с помощью включает в себя: продукты питания, крупы, муку, масло, консервацию, тушеницы, а также традиционный набор средств личной гигиены.

Для семей, не имеющих оборудования для приготовления пищи, епархия приобрела и передала кухонную технику, а именно хлебопечи и посуду.

Семьям переселенцев, в которых есть маленькие дети, приобретены памперсы и ко дню Святого Николая Чудотворца, владыка Варсонофий передал сладкие подарки.

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