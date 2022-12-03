Митрополит УПЦ прокомментировал решение СНБО по мерам против УПЦ

Главное: УПЦ действует юридически в рамках украинского законодательства, о чем говорят результаты обысков СБУ.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hromadske.ua , глава Информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви митрополит Климент (Вечеря) назвал решение СНБО в отношении Церкви «разнообразным» и добавил, что оно не коснется деятельности УПЦ

«В результате этих проверок не было обнаружено никакого оружия, ДРГ, других вещей, которые бы говорили о том, что верующие нашей Церкви несут какую-то угрозу украинской государственности», — отметил он.

Также митрополит Климент напомнил, что УПЦ , согласно всем учредительным документам, является самостоятельной и независимой и не подчиняется Московскому Патриархату.

«На основе этого можно сказать, что проверки, которые будут проходить, нас не касаются», — резюмировал иерарх УПЦ