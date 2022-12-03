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Новости > Митрополит УПЦ прокомментировал решение СНБО по мерам против УПЦ

Митрополит УПЦ прокомментировал решение СНБО по мерам против УПЦ

Александра Кудрявцева
03.12.22 13:10
158
Митрополит УПЦ прокомментировал решение СНБО по мерам против УПЦ
Главное: УПЦ действует юридически в рамках украинского законодательства, о чем говорят результаты обысков СБУ.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hromadske.ua, глава Информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви митрополит Климент (Вечеря) назвал решение СНБО в отношении Церкви «разнообразным» и добавил, что оно не коснется деятельности УПЦ.
 
«В результате этих проверок не было обнаружено никакого оружия, ДРГ, других вещей, которые бы говорили о том, что верующие нашей Церкви несут какую-то угрозу украинской государственности», — отметил он.
 
Также митрополит Климент напомнил, что УПЦ, согласно всем учредительным документам, является самостоятельной и независимой и не подчиняется Московскому Патриархату.
 
«На основе этого можно сказать, что проверки, которые будут проходить, нас не касаются», — резюмировал иерарх УПЦ.
 
В тему: Митрополит УПЦ прокомментировал вручение подозрения священнику Лавры.

Тэги: СНБО, УПЦ

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