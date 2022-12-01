Православный благотворительный фонд запустил гуманитарную акцию в поддержку харьковчан

Главное: Благотворительный фонд «Фавор» объявил о начале традиционного марафона «Светлые дни для добрых дел».

Детали: В этот раз цель акции — сбор средств на помощь жителям Харькова, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресслужбу благотворительного фонда.

Несмотря на авиаудары, отключение света и тепла, проблемы с продуктами, многие харьковчане не покидают город.

«Среди них и самые уязвимые и социально незащищённые слои населения, которых особенно опекают сегодня местные волонтеры», — поделились в фонде.

На собранные в рамках марафона средства будут закуплены продукты питания, ёмкости для воды, контейнеры и термосы для еды, а также буржуйки.

Всё это будет передано харьковским волонтёрам, которые ежедневно раздают горячие обеды одиноким бабушкам и дедушкам, людям с инвалидностью, «для которых их жилище — это весь их мир», а также бездомным, которые «приходят в пункт выдачи, чтобы продержаться ещё день, поесть и согреться».

Поддержать марафон добрых дел можно по реквизитам.

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