Православный благотворительный фонд запустил гуманитарную акцию в поддержку харьковчан

Главное: Благотворительный фонд «Фавор» объявил о начале традиционного марафона «Светлые дни для добрых дел».
Детали: В этот раз цель акции — сбор средств на помощь жителям Харькова, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресслужбу благотворительного фонда.
Несмотря на авиаудары, отключение света и тепла, проблемы с продуктами, многие харьковчане не покидают город.
«Среди них и самые уязвимые и социально незащищённые слои населения, которых особенно опекают сегодня местные волонтеры», — поделились в фонде.
На собранные в рамках марафона средства будут закуплены продукты питания, ёмкости для воды, контейнеры и термосы для еды, а также буржуйки.
Всё это будет передано харьковским волонтёрам, которые ежедневно раздают горячие обеды одиноким бабушкам и дедушкам, людям с инвалидностью, «для которых их жилище — это весь их мир», а также бездомным, которые «приходят в пункт выдачи, чтобы продержаться ещё день, поесть и согреться».
Поддержать марафон добрых дел можно по реквизитам.
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