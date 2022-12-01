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Новости > В епархиях УПЦ поддерживают воинов ВСУ, беженцев и нуждающихся

В епархиях УПЦ поддерживают воинов ВСУ, беженцев и нуждающихся

Александра Кудрявцева
01.12.22 11:43
144
В епархиях УПЦ поддерживают воинов ВСУ, беженцев и нуждающихся

Главное: Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

В Киеве благотворительный фонд Предстоятеля Украинской Православной Церкви «Мир вам» передал 100 гуманитарных наборов вынужденным переселенцам.

Традиционная субботняя раздача прошла в Центре гуманитарной и социальной помощи УПЦ, который находится на территории строящегося Кафедрального собора УПЦ.

В Волынской епархии прошла очередная гуманитарная поездка клириков епархии на Юг и Восток Украины. Так, настоятель Ильинского храма села Борочиче протоиерей Юрий Зарафутдинов, настоятель храма в честь Рождества Христова города Горохов протоиерей Андрей Гаврилюк и настоятель храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Холонов доставили в Харьковскую область и в деоккупированный Херсон продукты питания и вещи. Помощь везли несколькими микроавтобусами.

Сначала священники посетили бойцов механизированной бригады из Волыни, которые несут службу в Харьковской области. Для них, в частности, доставили и передали скобы, гвозди, много пленки, буржуйки, разгрузки, аптечки, продукты питания, средства гигиены, теплую одежду, адресные передачи и многие другие вещи, в которых военнослужащие нуждаются.

От прихожан храма в честь Рождества Христова Горохова священники передали в подарок Starlink.

Затем священники с гуманитарной миссией посетили освобожденный от российской оккупации город Херсон. Клирики Волынской епархии передали лекарства и продукты питания в одно из медицинских учреждений деоккупированного города.

Настоятель Михайловского храма села Седлище иерей Ростислав Хрупчик посетил город Бахмут на Донетчине.

Совместно с волонтерами киевской общественной организации «Право за людей» священник транспортировал четыре микроавтобуса помощи для военных и местных жителей. К сбору данной помощи присоединились православные верующие села Седлище, а также неравнодушные волыняне.

Волонтеры посетили военнослужащих, для которых они передали буржуйки, теплую одежду, термобелье, лекарства, продукты питания и окопные свечи. Один из бусов, загруженный помощью, волонтеры оставили для Защитников.

Часть медикаментов была передана для нужд медиков местных «скорых», которые из-за постоянных обстрелов спасают пострадавших.

Православные люблинчане приобрели и передали для ВСУ дизельный генератор стоимостью 65 тыс. грн.

В Черкасской области митрополит Феодосий посетил Чернобаевскую районную больницу и передал в медицинское учреждение инфузомат (аппарат для дозирования и контролирования скорости введения медицинских препаратов), а также продукты питания.

В Одесской области 20 ноября молодые прихожане храма во имя святого великомученика Иоанна Нового Сочавского в городе Белгород-Днестровский посетили и накормили обедами и сладостями 100 акерманцев.

В Кременчугской епархии. Верующие Покровского храма села Каменные Потоки собрали и перечислили 7 тыс. грн. на приобретение тепловизора для ВСУ.

В храме в честь святого мученика Иоанна Воина города Кременчуг собрали для военных помощь в виде сладостей.

Кроме того, кременчугские православные волонтеры во главе с протоиереем Константином Масловым передали 100 буханок хлеба для верующих одного из разрушенных храмов Харьковской области. Данную помощь удалось реализовать благодаря предприятию Кохновский хлебозавод.

В Хмельницкой епархии. 26 ноября религиозная община Михайловского храма города Деражня отправила очередную помощь нуждающимся и пострадавшим от российской агрессии. К сбору пожертвований присоединились священники Деражнянского благочиния и прихожане их храмов.

Братия Святогорской лавры, получая гуманитарные грузы из разных епархий, оказывает посильную помощь продуктам питания жителям окрестных населенных пунктов. Так, в течение ноября с благословения митрополита Святогорского Арсения несколько транспортных грузов с продовольствием были направлены жителям Святогорска, Лимана и Татьяновки.

В частности, в течение недели, с 12 по 19 ноября, ежедневно организовывались доставка и раздача продуктов питания жителям Святогорска. Для 250 человек были сформированы и переданы продуктовые наборы, общая масса которых составила 3 тонны. Кроме того, дополнительно роздано в Святогорске 7,5 тонн картофеля, 3 тонны капусты, 600 килограмм сахара, 500 литров масла, 250 литров смальца, 12 ящиков печенья. В ближайшее время готовится дополнительная гуманитарная помощь еще 100 жителям Святогорска.

В тему: Киевская епархия УПЦ доставила гуманитарную помощь Херсону.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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