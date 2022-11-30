Киевская епархия УПЦ доставила гуманитарную помощь Херсону

Главное: Священники Украинской Православной Церкви доставили гуманитарный груз в деоккупированный Херсон.

Детали: По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия 28 ноября сотрудники Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам передали благотворительную помощь жителям Херсона, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм «Церква допомагає».

«Всеукраинская благотворительная миссия Украинской Православной Церкви продолжается. Мы уже 6 раз были в Святогорской лавре, а теперь приехали поддержать Херсон. Привезли генераторы, продукты питания, средства гигиены, одежду и другую помощь», — отметил глава отдела социального служения и благотворительности Киевской епархии УПЦ, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Тихвинская» в Боярке протоиерей Андрей Дворовой.

В Социальном отделе поделились, что гуманитарная ситуация в городе остается очень сложной.

«Постоянные прилеты, нет света. Многие брошенные домашние животные на улицах, погибающие от голода. У людей острая потребность в теплой одежде, средствах гигиены, бытовой химии, строительных материалах, особенно осб, дсп и пленке ПЭТ. В городе много детей, в т.ч. грудных, нуждающихся в детском питании, памперсах. Аптеки почти не работают, есть насущная потребность в лекарствах», — рассказали принявшие участие в поездке сотрудники Социального отдела УПЦ.

Были переданы продуктовые наборы, бытовая химия, теплые одеяла. На балансы херсонских храмов передано 7 генераторов и более 500 кг мясных консервов.

Секретарь Херсонской епархии архимандрит Афанасий (Бурдюх) и глава отдела социального служения Херсонской епархии протоиерей Иоанн Гордиенко встретили гуманитарную помощь и поблагодарили Церковь за участие в неотложных проблемах города и его жителей.

«Благодарим благотворительные фонды „Мир вам“, „Покров“, Киевскую епархию, Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам, архиереев, верующих и всем неравнодушных людей, которые собрали и доставили помощь», — сказал архимандрит Афанасий (Бурдюх).

Поддержать жителей Херсона в предстоящих гуманитарных поездках можно по реквизитам.

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