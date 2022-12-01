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Новости > В Киевских духовных школах УПЦ освятили икону, перед которой молятся школьники и студенты

В Киевских духовных школах УПЦ освятили икону, перед которой молятся школьники и студенты

Александра Кудрявцева
01.12.22 12:20
133
В Киевских духовных школах УПЦ освятили икону, перед которой молятся школьники и студенты

Главное: В Киево-Печерской лавре, в Академическом храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы освятили икону Божией Матери «Прибавление ума».

Детали: Образ Богородицы будет постоянно находиться в одном из приделов Академического храма, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу КДАиС.

Святой образ был написан в иконописной мастерской Киево-Печерской Лавры по просьбе ректора Киевских духовных школ архиепископа Сильвестра.

Чин освящения возглавил духовник и заведующий заочным отделением архимандрит Маркел (Паук).

***Православная Церковь чествует икону Божией Матери «Прибавление ума» 28 августа. Перед ней возносят свои молитвы школьники и студенты, а также родители детей с задержкой психического и речевого развития.

В тему: В киевский храм УПЦ 3 декабря прибудет чудотворная икона Богородицы «Страстная».

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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