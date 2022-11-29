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Новости > В киевский храм УПЦ 3 декабря прибудет чудотворная икона Богородицы «Страстная»

В киевский храм УПЦ 3 декабря прибудет чудотворная икона Богородицы «Страстная»

Александра Кудрявцева
29.11.22 17:28
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В киевский храм УПЦ 3 декабря прибудет чудотворная икона Богородицы «Страстная»

Главное: В Киев, в храм Воздвижения Креста Господня прибудет чудотворная икона Божией Матери «Страстная».

Детали: Святыня прибудет из села Отченашевка, Могилев-Подольской епархии, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Воздвиженского храма.

Чудотворный образ прибудет в храм в субботу, 3 декабря, в 14.00 перед Всенощным бдением в канун праздника Введения в Храм Пресвятой Богородицы, и будет находиться там до воскресенья, 11 декабря.

В течение дня перед чудотворной иконой будут совершаться молебны и акафисты.

Храм будет открыт ежедневно с 10.00 до 16.00. С расписанием богослужений можно ознакомиться на странице храма в Фейсбуке.

Настоятель общины протоиерей Никита Чекман приглашает всех желающих вознести молитвы к Богородице перед чудотворным образом.

Воздвиженский храм находится возле Пироговского кладбища, ул. Лауреатская, 34.

Добраться можно автобусом № 57 до остановки «Квитуча» и дальше пешком, и автобусом № 27 до конечной остановки «Поселок Пирогово» и дальше пешком.

***

Чудотворная икона «Страстная» написана монахами афонского Пантелеимонова монастыря в 1903 году специально для верующих села Отченашевка. «Страстным» образ называется потому, что рядом с ликом Богородицы изображены Ангелы с орудиями пыток Спасителя. Икона известна исцелениями телесных и духовных недугов.

В тему: В УПЦ собирают подарки для сирот и детей-переселенцев ко дню святого Николая.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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