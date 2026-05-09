Трамп объявил о трехдневном перемирии в Украине с 9 по 11 мая. По словам президента США, он сам внес это предложение, и Путин с Зеленским согласились.



«Рад сообщить, что в войне между Россией и Украиной будет трехдневное прекращение огня (9, 10 и 11 мая). В России празднуют День Победы, но точно так же и в Украине, потому что они также были важной частью и фактором Второй мировой войны. Это прекращение огня будет включать приостановку всей активной деятельности, а также обмен пленными по 1000 заключенных из каждой страны. Эту просьбу высказал непосредственно я, и я очень ценю ее согласие со стороны президента Владимира Путина и президента Владимира Зеленского. Будем надеяться, что это начало конца очень долгой, смертоносной и тяжелой войны. Переговоры о прекращении этого крупного конфликта, крупнейшего со времен Второй мировой войны, продолжаются, и с каждым днем мы становимся все ближе и ближе», – написал Трамп в Truth.

Зеленский дал понять, что поддержит трехдневное перемирие Трампа и не будет наносить удары по Москве. Уточнив при этом, что будет соблюдать перемирие при условии отсутствия ударов со стороны РФ. Свою позицию он обосновал необходимостью возвращения пленных.



«Дополнительным аргументом для Украины в определении нашей позиции всегда является решение одного из ключевых гуманитарных вопросов этой войны, а именно - освобождение военнопленных. Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских военнопленных, которых можно вернуть домой. Именно поэтому сегодня в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны мы получили согласие России провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000. Также установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая», - написал Зеленский.