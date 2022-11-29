В УПЦ собирают подарки для сирот и детей-переселенцев ко дню святого Николая

Главное: Украинская Православная Церковь инициировала благотворительный сбор подарков для сирот, детей из социально незащищенных групп населения и детей-переселенцев.

«Приближается замечательный праздник, которого с нетерпением ждут все дети – праздник святителя Николая Чудотворца. В это нелегкое для Украины время важно быть сплоченными и поддерживать друг друга, прежде всего наших детей. Миссия не первый год проводит благотворительную акцию, целью которой является поддержка сирот, малообеспеченных, многодетных семей, переселенцев», — поделились организаторы.

Сбор средств для приобретения подарков продлится до 14 декабря.

«Планируем собрать и передать 1000 подарков для детей. Любая сумма поможет общему делу. Приобщайтесь к акции добра и милосердия, подарим детям праздник!», — призвали в Социальном отделе УПЦ

Помочь можно по реквизитам, указанным ЗДЕСЬ.