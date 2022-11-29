В УПЦ собирают подарки для сирот и детей-переселенцев ко дню святого Николая

Украину ждет новый топливный кризис
В НАТО могут решиться на передачу Украине истребителей F-16
Переговоры с Украиной невозможны, – Кремль
В Киеве вернули графики отключения света. И тут же их отменили
Армия РФ потеряла в Украине более 88 тысяч военных
Папа Римский признал Россию захватчиком Украины, но имя Путина не называет
Кличко рассказал, как долго в Киеве будут выключать свет
Почти половина Киевской области обесточена
В ЕС признали обход санкций уголовным преступлением
Украине могут передать снаряды, способные бить по вражеским тылам
Сегодня в Киеве продолжат экстренно отключать свет