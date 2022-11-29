Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В УПЦ собирают подарки для сирот и детей-переселенцев ко дню святого Николая

В УПЦ собирают подарки для сирот и детей-переселенцев ко дню святого Николая

Александра Кудрявцева
29.11.22 16:20
121
В УПЦ собирают подарки для сирот и детей-переселенцев ко дню святого Николая
Главное: Украинская Православная Церковь инициировала благотворительный сбор подарков для сирот, детей из социально незащищенных групп населения и детей-переселенцев.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, социальный отдел Украинской Православной приглашает верующих принять участие в традиционной благотворительной акции, приуроченной ко дню святителя Николая.
 
«Приближается замечательный праздник, которого с нетерпением ждут все дети – праздник святителя Николая Чудотворца. В это нелегкое для Украины время важно быть сплоченными и поддерживать друг друга, прежде всего наших детей. Миссия не первый год проводит благотворительную акцию, целью которой является поддержка сирот, малообеспеченных, многодетных семей, переселенцев», — поделились организаторы.
 
Сбор средств для приобретения подарков продлится до 14 декабря.
 
«Планируем собрать и передать 1000 подарков для детей. Любая сумма поможет общему делу. Приобщайтесь к акции добра и милосердия, подарим детям праздник!», — призвали в Социальном отделе УПЦ.
 
Помочь можно по реквизитам, указанным ЗДЕСЬ.
 
В тему: В Киево-Печерской Лавре УПЦ к празднику Николая собирают подарки детям-сиротам.
 

Тэги: УПЦ

Комментарии

Статьи

29.11.22 18:50

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? Обновляется онлайн

Автор: Александр Панько

Дайджест

Украину ждет новый топливный кризис
29.11.22 09:55

Украину ждет новый топливный кризис

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Конспирология QAnon: игра, ставшая реальностью
Конспирология QAnon: игра, ставшая реальностью
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
29.11.22 17:28

В киевский храм УПЦ 3 декабря прибудет чудотворная икона Богородицы «Страстная»
29.11.22 16:51

Франция передала Украине дальнобойную РСЗО
29.11.22 16:30

Священники УПЦ Виннитчины доставили гуманитарный груз в Херсон
29.11.22 16:16

ЧМ-2022: Семьям иранских футболистов угрожают тюрьмой и пытками
29.11.22 16:05

Александрийская епархия УПЦ подает в суд за клевету о митрополите Боголепе
29.11.22 15:44

В Киеве женщина застряла в лифте и начала рожать
29.11.22 15:22

В НАТО могут решиться на передачу Украине истребителей F-16
29.11.22 15:01

Близкий к Байдену трансгендер оказался в эпицентре криминального скандала
29.11.22 14:50

В Украине прогнозируют сокращение зарплат на четверть
29.11.22 14:36

На Буковине освящен престол в храме УПЦ
29.11.22 15:22

В НАТО могут решиться на передачу Украине истребителей F-16
29.11.22 14:21

Переговоры с Украиной невозможны, – Кремль
29.11.22 12:12

В Киеве вернули графики отключения света. И тут же их отменили
29.11.22 10:25

Армия РФ потеряла в Украине более 88 тысяч военных
29.11.22 09:09

Папа Римский признал Россию захватчиком Украины, но имя Путина не называет
28.11.22 15:55

Кличко рассказал, как долго в Киеве будут выключать свет
28.11.22 14:24

Почти половина Киевской области обесточена
28.11.22 13:56

В ЕС признали обход санкций уголовным преступлением
28.11.22 12:19

Украине могут передать снаряды, способные бить по вражеским тылам
28.11.22 10:36

Сегодня в Киеве продолжат экстренно отключать свет
25.11.22 14:22

Лукашенко кровожадно пригрозил Европе
23.11.22 12:56

ВНО-2023 провести невозможно: в Минобразования нашли альтернативный формат
28.11.22 16:56

Киевлянам рассказали, как будут давать свет
28.11.22 14:24

Почти половина Киевской области обесточена
23.11.22 14:12

Европарламент признал Россию спонсором терроризма
23.11.22 16:52

Три человека погибли в Киеве в результате ракетного удара
24.11.22 11:25

Кличко намекнул, что «выгребать» в ситуации полного и длительного блэкаута киевлянам придется самостоятельно
23.11.22 09:40

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 85 410 солдат
24.11.22 13:46

Названы причины высокой инфляции в Украине
29.11.22 15:01

Близкий к Байдену трансгендер оказался в эпицентре криминального скандала
Фото и Видео
Появилось видео эпичной драки между двумя известными российскими футбольными командами
Появилось видео эпичной драки между двумя известными российскими футбольными командами
Появилось видео эпичной драки между двумя известными российскими футбольными командами
Появилось видео эпичной драки между двумя известными российскими футбольными командами
Появилось жутковатое видео с участием Байдена
Появилось жутковатое видео с участием Байдена
Куда переселять часть Киева? Куда нам вывезти миллион людей?, - Подоляк
Куда переселять часть Киева? Куда нам вывезти миллион людей?, - Подоляк
Описаны три сценария блэкаута в Украине
Описаны три сценария блэкаута в Украине
В Киеве - дефицит хлеба, половина жителей до сих пор сидят без света
В Киеве - дефицит хлеба, половина жителей до сих пор сидят без света
ЧВК «Вагнер» отправил депутатам ЕС... кувалду
ЧВК «Вагнер» отправил депутатам ЕС... кувалду
Почти весь Киев - без воды и света, в столице очереди и проблемы с наличкой
Почти весь Киев - без воды и света, в столице очереди и проблемы с наличкой
Появилось видео самой большой золотой рыбки в мире
Появилось видео самой большой золотой рыбки в мире
Президент Польши: Я не обвиняю русских. Эмманюэль, думаешь, мне война с Россией нужна?
Президент Польши: Я не обвиняю русских. Эмманюэль, думаешь, мне война с Россией нужна?
Борис Джонсон: В Германии считали, что лучше бы Украина рухнула
Борис Джонсон: В Германии считали, что лучше бы Украина рухнула
fraza.com
Новости блогосферы
28.11.22 21:57

После следующего блэкаута в Киеве может перестать работать даже канализация
26.11.22 13:54

Готова ли жена Зеленского ради ЕС сидеть без света и тепла вместе с миллионами простых украинцев?
19.11.22 11:08

Украинская власть продолжает уничтожать государство изнутри
08.11.22 11:20

Украинские энергоолигархи продолжают «разводить лохов» с типа аварийными отключениями света

Опрос

Готовы ли вы годами жить без света и тепла ради членства Украины в ЕС?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.