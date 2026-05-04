Десятки тысяч дальнобойщиков в США остались без работы

В США 20 тысяч дальнобойщиков были отстранены от работы по причине плохого знания английского языка. Произошло это в рамках кампании по борьбе с нелегальными мигрантами в индустрии грузоперевозок.

Подробности поведал министр транспорта Шон Даффи.

В социальной сети Х чиновник написал: «20 тысяч дальнобойщиков отстранены от работы за несоответствие требованиям по знанию английского языка. Дальше будет больше».

Добавляется, что ведомство аннулировало порядка 28 тысяч незаконно выданных водительских удостоверений.

