Зеленский рассказал, что будет 9 мая в России

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление. Он рассказал, будет ли наша страна наносить удары по России в субботу, 9 мая.

Глава государства отметил: «Много сейчас новых угроз от России. Хотя мы дали вполне логичную и понятную для них позицию – будем действовать абсолютно зеркально».

Добавляется: «Сегодня они начали сутки с обстрелов на фронте, была штурмовая активность. Применяются дроны. Вчера они наносили еще больше воздушных ударов. Были наши зеркальные ответы».

Подчеркивается: «Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня».

Ранее ЕС отказался эвакуировать дипломатов из Киева.