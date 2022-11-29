В НАТО рассказали, примут ли к себе Украину

Главное: Украину готовы принять в НАТО. Об этом сказал Йенс Столтенберг.

Детали: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Украину готовы принять в Альянс. Об этом он заявил в Бухаресте в рамках конференции, организованной Фондом Маршала Aspen – GMF Bucharest Forum, которая прошла накануне заседания министров иностранных дел организации, передает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что решение о том, что наша страна станет членом НАТО остается в силе, а сейчас сфокусироваться на том, чтобы поддержать Украину в войне против РФ.

Среди прочего чиновник сказал: «Двери НАТО открыты. Мы это демонстрируем недавним приемом Черногории в 2017-м году несмотря на протесты России. Это демонстрирует, что у России нет права вето. В отношении членства решают 30 союзников и страна-аспирант и никто другой».

Комментируя отношения Альянса с Украиной, он отметил: «Это очень близкое партнерство, где союзники по НАТО доказали поддержку Украине беспрецедентным образом, какой мы не видели для других стран. Союзники по НАТО и партнеры, от Австралии до Новой Зеландии, работают вместе с ЕС и другими, предоставляя Украине поддержку. Конечно, наиболее важная сейчас это военная поддержка. Она координируется Группой в формате Рамштайн под лидерством США. Это беспрецедентно».

В тему: В НАТО снова заговорили о наращивании поставок ПВО Украине.