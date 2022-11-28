Кличко рассказал, какими будут новогодние праздники в Киеве

Главное: Киев отметит новогодние праздники, несмотря на войну. Но без излишеств.

Детали: Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, какими будут новогодние праздники в нашем городе. Его цитирует РБК-Украина.

Так, чиновник сказал, что каждый день общается с украинскими военными, и те хотели бы, чтобы в Киеве была елка, и у их детей было новогоднее настроение.

Он отметил: «Мы понимаем, что массовые мероприятия запрещены в военное время. И их не будет ни в коем случае. Но отменять Новый год и Рождество никто не собирается, и атмосфера Нового года должна быть».

Градоначальник добавил: «Несмотря на разные мнения от разных сторон, нужно или не нужно, мы обратились к бизнесу, который согласился не за бюджетные деньги, а за свои частные средства установить елки без новогоднего пафоса».

Информируется, что будет несколько новогодних локаций во многих районах нашего города, в том числе и на Софийской площади, на которых будут установлены елки.

Резюмируется: «Но мы решили без массовых мероприятий, без концертных программ, без фастфудов. Будет установлена исключительно елка, чтобы напоминало о новогоднем настроении нашим детям. Знаете, не хочется забирать у детей Святого Николая».

В тему: Кличко намекнул, что «выгребать» в ситуации полного и длительного блэкаута киевлянам придется самостоятельно.