Ученые узнали о зевоте нечто неожиданное

Эксперты из Neuroscience Research Australia выяснили о зевоте нечто неожиданное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что оно запускает направленный отток спинномозговой жидкости из головного мозга к спинному мозгу и, в то же время, усиливает приток артериальной крови.

В опыте приняли участие 22 здоровых взрослых человека, которым выполняли МРТ во время четырех дыхательных состояний: спокойного дыхания, зевания, подавления зевания и сильного вдоха.

Оказалось в итоге, что во время зевания потоки спинномозговой жидкости и венозной крови начинают двигаться согласованно от головного мозга к спинному.

По словам экспертов, это резко отличает зевоту от глубокого дыхания, при котором венозная кровь обычно оттекает из мозга, а спинномозговая жидкость, наоборот, поступает внутрь.

Добавляется, что зевание увеличивало приток крови по сонной артерии более чем на 30% по сравнению с глубоким вдохом.

Ученые говорят, что это связано с тем, что одновременный отток венозной крови и спинномозговой жидкости освобождает место в черепной полости для дополнительного притока артериальной крови.

Указывается на то, что объем перемещаемой жидкости за один зевок невелик – он составляет несколько миллилитров, но эффект оказался стабильным у всех участников. В то же время каждый доброволец зевал по-разному: МРТ зафиксировала индивидуальные паттерны движения языка и мышц горла.

Подчеркивается, что точный механизм данного процесса сейчас остается неясным.

Выдвинута версия, что координированная работа мышц шеи, языка и глотки может способствовать прокачке жидкости.

Резюмируется, что возможные функции такого перераспределения включают терморегуляцию, удаление продуктов обмена и тонкую настройку работы мозга, однако эти гипотезы еще предстоит проверить.

