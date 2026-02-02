Пока Украина ведет войну на выживание, а государство ищет каждый доллар для обороны, отдельные банки, кажется, превратились в настоящие заводы по выводу валюты за границу. Возможно, один из таких банков — АО «Банк Украинский капитал», которое, по информации из банковских кругов, якобы стало ключевым игроком в схемах незаконного оттока капитала из Украины. И самое страшное – эта деятельность якобы может происходить под непосредственным прикрытием заместителя главы Нацбанка Дмитрия Олейника.

По данным источников по банковскому рынку, через «Украинский капитал» якобы системно выводят валюту десятки компаний с признаками псевдоимпорта. Механика якобы проста: украинская фирма вроде бы покупает товар у зарубежной компании, переводит ей деньги через банк, а на самом деле никакого товара не существует, или он стоит в разы дешевле. Валюта якобы оседает за границей, в Украине остаются фиктивные документы.

Список компаний, якобы использующих данную схему, поражает своими предполагаемыми масштабами. Это ООО «Трансглобус» (код 44548370), которое выводит таким образом деньги к кипрской TORQUE TRADE LIMITED, ООО «Гефест Унипром» (4520029), переводящее валюту венгерской ZEALOUS TRADE KFT, ООО «Разновыбор» (4543616 ООО «Колоплюс» (45463796) – с венгерской KANTARA TRADE Kft. ООО «Рон Авто» (45487712) – с чешской Korvita. ООО «Центр Покупок» (45516989) – с Lyris Trade. ООО «Планета Речей» (45532010) – с кипрской MINOR TRADE LIMITED.

Далее следуют ООО «Стаунлейн Снаб» (45563955) с Horizon Wholesale Trading, ООО «БК «Стройполииндустрия» (45589219) и польская Profus Management, ООО «Вомакс Текнолоджи» (45603615) с польским JET Сейл» (45465421) из CALABRIAS TRADE, ООО «Мегабыт» (45551981) из Clemola, ООО «Стармун Маркет» (45467570) из Deletiko, ООО «Интер&лайнлайф» (44538734) с MILLI8 ZERATA HOUSE LIMITED.

Всего якобы — более двадцати украинских компаний, системно опрокидывающих валюту за границу через один банк. И это только те структуры, о которых якобы стало известно источникам. Реальное количество может быть значительно больше.

Почему Национальный банк не реагирует на возможные нарушения? Источники в банковской среде указывают на конкретного человека — Дмитрия Олейника, заместителя председателя НБУ, имя которого якобы неоднократно звучало в контексте коррупционных историй. Именно его, по их словам, подозревают в якобы прикрытии незаконной деятельности «Украинского капитала». За это, по информации инсайдеров, чиновники НБУ якобы получают «откат» в размере 0,3%, еще 0,5% якобы получает сам банк «Украинский капитал» в качестве операционной прибыли. По подсчетам, участвующие в возможной схеме компании якобы платят «Украинскому капиталу» и НБУ примерно 200-300 тысяч долларов в месяц.

Дмитрий Олейник, заместитель председателя Национального банка Украины

При этом есть предположение, что глава НБУ Андрей Пышный якобы может просто не знать о действиях своего зама. Олейник, как утверждается, якобы фактически взял на себя часть неформальных управленческих функций в вопросах надзора за отдельными банками, действуя за пределами публичного контроля.

Известно, что на февраль 2026 г. НБУ назначил «Украинскому капиталу» плановую инспекционную проверку. Казалось бы, самое время покончить с якобы незаконной деятельностью, наложить жесткие санкции, возможно даже отозвать лицензию. Но участники рынка прогнозируют совсем другой сценарий.

По их словам, якобы будет разыгран хорошо отработанный спектакль. Формально выявят нарушения, назначат штраф, но это будет только имитацией контроля. Банкиры, якобы грубо нарушавшие Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», якобы не только не принимали никаких мер по сомнительным клиентам, а наоборот — якобы максимально способствовали их противоправной деятельности.

И вот здесь появляется ключевой вопрос предполагаемого масштаба коррупции. По подсчетам экспертов, адекватный штраф за такие возможные системные нарушения должен составить около 200 миллионов гривен. Но источники прогнозируют, что Дмитрий Олейник якобы ограничится символическим взысканием в 10 миллионов.

Разница в 190 миллионов гривен, по этой версии, якобы может быть просто присвоена или распределена между участниками схемы. Государство, возможно, недополучит деньги в бюджет, банк продолжит работу, а покрыватели в НБУ останутся на своих должностях. Между тем каждый доллар, выведенный за границу из-за якобы фиктивного импорта, — это доллар, которого не хватит находящейся в состоянии войны Украине на оружие, медикаменты, восстановление и так далее. Каждый чиновник, покрывающий такие схемы, фактически работает против собственного государства. И если власти не смогут остановить этот предполагаемый конвейер коррупции в банковской сфере, вопрос возникнет не только о финансовой стабильности, но и о самом выживании страны в условиях тотальной войны.