Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Банк "Украинский капитал" превратился в конвейер для вывода валюты под прикрытием Нацбанка?

Банк "Украинский капитал" превратился в конвейер для вывода валюты под прикрытием Нацбанка?

Автор: «Фраза»
02.02.26 16:55
215
Банк "Украинский капитал" превратился в конвейер для вывода валюты под прикрытием Нацбанка?

Пока Украина ведет войну на выживание, а государство ищет каждый доллар для обороны, отдельные банки, кажется, превратились в настоящие заводы по выводу валюты за границу. Возможно, один из таких банков — АО «Банк Украинский капитал», которое, по информации из банковских кругов, якобы стало ключевым игроком в схемах незаконного оттока капитала из Украины. И самое страшное – эта деятельность якобы может происходить под непосредственным прикрытием заместителя главы Нацбанка Дмитрия Олейника.

По данным источников по банковскому рынку, через «Украинский капитал» якобы системно выводят валюту десятки компаний с признаками псевдоимпорта. Механика якобы проста: украинская фирма вроде бы покупает товар у зарубежной компании, переводит ей деньги через банк, а на самом деле никакого товара не существует, или он стоит в разы дешевле. Валюта якобы оседает за границей, в Украине остаются фиктивные документы.

Список компаний, якобы использующих данную схему, поражает своими предполагаемыми масштабами. Это ООО «Трансглобус» (код 44548370), которое выводит таким образом деньги к кипрской TORQUE TRADE LIMITED, ООО «Гефест Унипром» (4520029), переводящее валюту венгерской ZEALOUS TRADE KFT, ООО «Разновыбор» (4543616 ООО «Колоплюс» (45463796) – с венгерской KANTARA TRADE Kft. ООО «Рон Авто» (45487712) – с чешской Korvita. ООО «Центр Покупок» (45516989) – с Lyris Trade. ООО «Планета Речей» (45532010) – с кипрской MINOR TRADE LIMITED.

Далее следуют ООО «Стаунлейн Снаб» (45563955) с Horizon Wholesale Trading, ООО «БК «Стройполииндустрия» (45589219) и польская Profus Management, ООО «Вомакс Текнолоджи» (45603615) с польским JET Сейл» (45465421) из CALABRIAS TRADE, ООО «Мегабыт» (45551981) из Clemola, ООО «Стармун Маркет» (45467570) из Deletiko, ООО «Интер&лайнлайф» (44538734) с MILLI8 ZERATA HOUSE LIMITED.

Всего якобы — более двадцати украинских компаний, системно опрокидывающих валюту за границу через один банк. И это только те структуры, о которых якобы стало известно источникам. Реальное количество может быть значительно больше.

Почему Национальный банк не реагирует на возможные нарушения? Источники в банковской среде указывают на конкретного человека — Дмитрия Олейника, заместителя председателя НБУ, имя которого якобы неоднократно звучало в контексте коррупционных историй. Именно его, по их словам, подозревают в якобы прикрытии незаконной деятельности «Украинского капитала». За это, по информации инсайдеров, чиновники НБУ якобы получают «откат» в размере 0,3%, еще 0,5% якобы получает сам банк «Украинский капитал» в качестве операционной прибыли. По подсчетам, участвующие в возможной схеме компании якобы платят «Украинскому капиталу» и НБУ примерно 200-300 тысяч долларов в месяц.

Дмитрий Олейник, заместитель председателя Национального банка Украины

При этом есть предположение, что глава НБУ Андрей Пышный якобы может просто не знать о действиях своего зама. Олейник, как утверждается, якобы фактически взял на себя часть неформальных управленческих функций в вопросах надзора за отдельными банками, действуя за пределами публичного контроля.

Известно, что на февраль 2026 г. НБУ назначил «Украинскому капиталу» плановую инспекционную проверку. Казалось бы, самое время покончить с якобы незаконной деятельностью, наложить жесткие санкции, возможно даже отозвать лицензию. Но участники рынка прогнозируют совсем другой сценарий.

По их словам, якобы будет разыгран хорошо отработанный спектакль. Формально выявят нарушения, назначат штраф, но это будет только имитацией контроля. Банкиры, якобы грубо нарушавшие Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», якобы не только не принимали никаких мер по сомнительным клиентам, а наоборот — якобы максимально способствовали их противоправной деятельности.

И вот здесь появляется ключевой вопрос предполагаемого масштаба коррупции. По подсчетам экспертов, адекватный штраф за такие возможные системные нарушения должен составить около 200 миллионов гривен. Но источники прогнозируют, что Дмитрий Олейник якобы ограничится символическим взысканием в 10 миллионов.

Разница в 190 миллионов гривен, по этой версии, якобы может быть просто присвоена или распределена между участниками схемы. Государство, возможно, недополучит деньги в бюджет, банк продолжит работу, а покрыватели в НБУ останутся на своих должностях. Между тем каждый доллар, выведенный за границу из-за якобы фиктивного импорта, — это доллар, которого не хватит находящейся в состоянии войны Украине на оружие, медикаменты, восстановление и так далее. Каждый чиновник, покрывающий такие схемы, фактически работает против собственного государства. И если власти не смогут остановить этот предполагаемый конвейер коррупции в банковской сфере, вопрос возникнет не только о финансовой стабильности, но и о самом выживании страны в условиях тотальной войны.

Тэги: банк «Український капітал»

Комментарии

Статьи

25.01.26 19:01

Обыски у Бориса Филатова: что угрожает мэру Днепра в политической перспективе

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Археологи обнаружили 400-летний стеклянный фаллос... в монастырском туалете
12.01.26 14:21

Археологи обнаружили 400-летний стеклянный фаллос... в монастырском туалете

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
02.02.26 18:17

Ученые узнали о зевоте нечто неожиданное

02.02.26 17:10

Создана вакцина против вируса Нипах

02.02.26 16:51

Один из лидеров сборной Украины сменил очередной клуб в Европе

02.02.26 16:29

Трамп рассказал, кто в будущем будет его «преемником» в вопросе завершения мировых войн

02.02.26 15:41

Иран готов к войне с США, но рассчитывает на сделку, — МИД

02.02.26 15:03

Японцы дали совет, как улучшить сон в пожилом возрасте

02.02.26 14:56

Золото и серебро продолжают стремительно дешеветь

02.02.26 14:47

Ученые поведали, как легко омолодить мозг

02.02.26 14:23

Начало февраля в Украине может стать самым холодным за два десятилетия

02.02.26 12:18

Украина не верит в переговоры Трампа и готовится воевать годами, — СМИ

02.02.26 12:02

Сотни домов в Киеве остаются без отопления при −20

30.01.26 14:19

Новую встречу Украины и РФ могут перенести. Зеленский назвал причину

30.01.26 13:10

Трамп — о завершении войны в Украине: достигаем «значительного прогресса»

30.01.26 12:57

По Украине распространяется волна массовых «минирований»

30.01.26 12:50

Кремль озвучил «дедлайн» для ударов по Киеву

30.01.26 10:47

Зеленский пригласил Путина в Киев

30.01.26 09:32

Трамп договорился с Путиным об энергетическом перемирии – Зеленский отреагировал

29.01.26 13:18

Общее количество жертв Украины и России в войне — почти 1,8 миллиона, — NYT

29.01.26 11:22

Трамп может обнулить соглашения о безопасности с Украиной, Европа должна быть готова, — Foreign Affairs

27.01.26 11:28

Некоторые страны ЕС против вступления Украины в блок в 2027 году по плану США, — FT

27.01.26 09:28

План процветания для Украины не содержит даты вступления в ЕС, — ЕК

27.01.26 12:58

У Трампа раскритиковали Европу за сделку с Индией

27.01.26 13:26

Шпиц Лукашенко имеет больше прав, чем народ Беларуси, — Зеленский

27.01.26 21:15

Volkswagen отзывает десятки тысяч авто в США

28.01.26 15:54

Французским чиновникам запретят пользоваться Zoom, Teams и Google Meet

28.01.26 02:08

Трамп уверяет, что мир в Украине – все ближе

27.01.26 21:40

Мирные переговоры: Сибига рассказал, какие документы планируют подписать

27.01.26 21:32

Канцлер Австрии собирается в Украину и пообещал нашей стране новую помощь

27.01.26 23:55

Маск поддержал мнение Дурова по поводу небезопасности WhatsApp

Фото и Видео
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди