Французским чиновникам запретят пользоваться Zoom, Teams и Google Meet

Во Франции решили запретить местным чиновникам пользоваться Zoom, Teams и Google Meet, а также другими американскими сервисами для проведения видеоконференций. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра страны Себастьяна Лекорню.

Говорится: «Франция запретит государственным служащим использовать американские платформы, включая Google Meet, Zoom и Teams, для видеоконференций».

При этом добавляется, что в виде альтернативы им предложат пользоваться сервисом Visio, разработанным межведомственным управлением страны по цифровым технологиям. Сейчас его используют около 40 тысяч чиновников, но теперь их число планируют уличить до 250 тысяч.

