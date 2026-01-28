Мирные переговоры: Сибига рассказал, какие документы планируют подписать

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, какие документы планируют подписать в рамках мирных переговоров. Его слова цитирует «Европейская правда».

Было сказано: «Если говорить сугубо об этой 20-пунктовой рамке, то это сейчас документ двусторонний, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией должны подписать США. По состоянию на данный момент обсуждается именно такая конструкция, но переговоры еще продолжаются, это процесс».

Добавляется при этом: «Европейская сторона с нами, она присутствует в мирном процессе и в договоренностях о гарантиях безопасности. Кстати, важно, что впервые речь идет именно о термине «гарантии безопасности», а не «заверения» или что-то подобное».

В то же время отмечается: «Принципиально важно, чтобы фундаментальные вещи, которые имеют определяющее значение для Украины и для нашей безопасности, имели юридически обязывающий характер. Поэтому важно, что есть согласие относительно необходимости ратификации гарантий. В частности, их ратификации в Конгрессе США. Есть еще один принципиальный, фундаментальный элемент – Boots on the Ground, то есть присутствие иностранных войск».

Дипломат подчеркнул, что американских войск не будет.

Впрочем, указывается: «Однако некоторые европейские партнеры свой контингент подтверждают. И, безусловно, это может произойти только при условии американского бэкстопа. Это тоже правда».

Глава МИД рассказал, что детали по этой договоренности еще в работе, но это важный фактор и будущей инфраструктуры безопасности, и экономического восстановления.

Сообщается: «Потому что для будущих инвесторов именно присутствие западных войск в Украине является гарантией безопасности инвестирования. Поэтому мы будем и дальше отстаивать эту позицию, она для нас принципиальна».

Информируется: «Другой принципиальный элемент – пакет сдерживания. Российский режим должен четко понимать последствия возможного нарушения мира. Для этого Украине необходима, в частности, самодостаточность в производстве систем ПВО и дальнобойного оружия. И еще один фундаментальный для нас элемент – это то, что наше членство в ЕС является элементом гарантий безопасности».

