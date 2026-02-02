Ученые поведали, как легко омолодить мозг

Международная группа экспертов рассказала, как легко омолодить мозг. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что систематическая физическая активность может делать мозг биологически моложе, показало новое клиническое исследование американских ученых, а люди, которые в течение года придерживались рекомендованного уровня физических нагрузок, демонстрировали более молодой профиль мозга по данным МРТ по сравнению с теми, кто не менял образ жизни.

В опыте участвовали 130 здоровых взрослых в возрасте от 26 до 58 лет, которых поделили на две группы: одна в течение двенадцати месяцев следовала рекомендациям Всемирной организации здравоохранения – это около 150 минут умеренной или интенсивной аэробной активности в неделю, вторая сохраняла привычный уровень активности.

После этого специалисты оценили так называемый биологический возраст мозга — показатель, отражающий степень износа нервной ткани по совокупности биомаркеров и данным МРТ.

Оказалось, что у физически активных участников мозг в среднем выглядел на 0,6 года моложе их календарного возраста.

Добавляется, что в контрольной группе, нарборот, мозг был в среднем на 0,35 года старше хронологического возраста. В сумме разница между группами приблизилась к одному году.

По словам ученых, биологическое старение означает не просто количество прожитых лет, а накопление микроповреждений и функциональных изменений в тканях.

Указывается, что более молодой мозг потенциально связан с лучшей сохранностью когнитивных функций и большей устойчивостью к нейродегенеративным заболеваниям, включая деменцию, хотя напрямую эти риски в работе не оценивались.

В то же время исследователям не удалось точно определить, за счет каких механизмов физическая активность влияет на возраст мозга. Предполагалось, что ключевую роль сыграют улучшение кардиореспираторной выносливости или снижение артериального давления, однако статистический анализ этого не подтвердил.

Выдвинута версия, что такой эффект может быть связан с более тонкими процессами, то есть снижением воспаления, изменениями сосудистой системы мозга или молекулярными сдвигами, которые пока трудно зафиксировать.

