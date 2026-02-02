Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ученые поведали, как легко омолодить мозг

Ученые поведали, как легко омолодить мозг

Агата Кловская
02.02.26 14:47
230
Ученые поведали, как легко омолодить мозг

Международная группа экспертов рассказала, как легко омолодить мозг. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что систематическая физическая активность может делать мозг биологически моложе, показало новое клиническое исследование американских ученых, а люди, которые в течение года придерживались рекомендованного уровня физических нагрузок, демонстрировали более молодой профиль мозга по данным МРТ по сравнению с теми, кто не менял образ жизни.

В опыте участвовали 130 здоровых взрослых в возрасте от 26 до 58 лет, которых поделили на две группы: одна в течение двенадцати месяцев следовала рекомендациям Всемирной организации здравоохранения – это около 150 минут умеренной или интенсивной аэробной активности в неделю, вторая сохраняла привычный уровень активности.

После этого специалисты оценили так называемый биологический возраст мозга — показатель, отражающий степень износа нервной ткани по совокупности биомаркеров и данным МРТ.

Оказалось, что у физически активных участников мозг в среднем выглядел на 0,6 года моложе их календарного возраста.

Добавляется, что в контрольной группе, нарборот, мозг был в среднем на 0,35 года старше хронологического возраста. В сумме разница между группами приблизилась к одному году.

По словам ученых, биологическое старение означает не просто количество прожитых лет, а накопление микроповреждений и функциональных изменений в тканях.

Указывается, что более молодой мозг потенциально связан с лучшей сохранностью когнитивных функций и большей устойчивостью к нейродегенеративным заболеваниям, включая деменцию, хотя напрямую эти риски в работе не оценивались.

В то же время исследователям не удалось точно определить, за счет каких механизмов физическая активность влияет на возраст мозга. Предполагалось, что ключевую роль сыграют улучшение кардиореспираторной выносливости или снижение артериального давления, однако статистический анализ этого не подтвердил.

Выдвинута версия, что такой эффект может быть связан с более тонкими процессами, то есть снижением воспаления, изменениями сосудистой системы мозга или молекулярными сдвигами, которые пока трудно зафиксировать.

Ранее ученые впервые составили карту полной активности мозга во время принятия решений.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

Комментарии

Статьи

25.01.26 19:01

Обыски у Бориса Филатова: что угрожает мэру Днепра в политической перспективе

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Археологи обнаружили 400-летний стеклянный фаллос... в монастырском туалете
12.01.26 14:21

Археологи обнаружили 400-летний стеклянный фаллос... в монастырском туалете

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
02.02.26 18:17

Ученые узнали о зевоте нечто неожиданное

02.02.26 17:10

Создана вакцина против вируса Нипах

02.02.26 16:55

Банк "Украинский капитал" превратился в конвейер для вывода валюты под прикрытием Нацбанка?

02.02.26 16:51

Один из лидеров сборной Украины сменил очередной клуб в Европе

02.02.26 16:29

Трамп рассказал, кто в будущем будет его «преемником» в вопросе завершения мировых войн

02.02.26 15:41

Иран готов к войне с США, но рассчитывает на сделку, — МИД

02.02.26 15:03

Японцы дали совет, как улучшить сон в пожилом возрасте

02.02.26 14:56

Золото и серебро продолжают стремительно дешеветь

02.02.26 14:23

Начало февраля в Украине может стать самым холодным за два десятилетия

02.02.26 12:18

Украина не верит в переговоры Трампа и готовится воевать годами, — СМИ

02.02.26 12:02

Сотни домов в Киеве остаются без отопления при −20

30.01.26 14:19

Новую встречу Украины и РФ могут перенести. Зеленский назвал причину

30.01.26 13:10

Трамп — о завершении войны в Украине: достигаем «значительного прогресса»

30.01.26 12:57

По Украине распространяется волна массовых «минирований»

30.01.26 12:50

Кремль озвучил «дедлайн» для ударов по Киеву

30.01.26 10:47

Зеленский пригласил Путина в Киев

30.01.26 09:32

Трамп договорился с Путиным об энергетическом перемирии – Зеленский отреагировал

29.01.26 13:18

Общее количество жертв Украины и России в войне — почти 1,8 миллиона, — NYT

29.01.26 11:22

Трамп может обнулить соглашения о безопасности с Украиной, Европа должна быть готова, — Foreign Affairs

27.01.26 11:28

Некоторые страны ЕС против вступления Украины в блок в 2027 году по плану США, — FT

27.01.26 09:28

План процветания для Украины не содержит даты вступления в ЕС, — ЕК

27.01.26 12:58

У Трампа раскритиковали Европу за сделку с Индией

27.01.26 13:26

Шпиц Лукашенко имеет больше прав, чем народ Беларуси, — Зеленский

27.01.26 21:15

Volkswagen отзывает десятки тысяч авто в США

28.01.26 15:54

Французским чиновникам запретят пользоваться Zoom, Teams и Google Meet

28.01.26 02:08

Трамп уверяет, что мир в Украине – все ближе

27.01.26 21:40

Мирные переговоры: Сибига рассказал, какие документы планируют подписать

27.01.26 21:32

Канцлер Австрии собирается в Украину и пообещал нашей стране новую помощь

27.01.26 23:55

Маск поддержал мнение Дурова по поводу небезопасности WhatsApp

Фото и Видео
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди