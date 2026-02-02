Трамп рассказал, кто в будущем будет его «преемником» в вопросе завершения мировых войн

Президент США Дональд Трамп видит ООН своим «преемником» в вопросе завершения мировых войн в будущем. Об этом сообщает Politico.

«Когда меня уже не будет рядом, чтобы улаживать войны, это сможет сделать ООН. У нее огромный потенциал, просто огромный», — заявил Трамп.

Американский лидер также назвал ООН незаменимым институтом, особенно с учетом того, что его собственная роль на мировой арене якобы подходит к концу.

«Я думаю, что ООН не покинет Нью-Йорк и не покинет Соединенные Штаты», — добавил президент Соединенных Штатов.

Напомним, Трамп заявил, что мог бы «очень легко» решить финансовые проблемы ООН, если бы организация обратилась к нему.