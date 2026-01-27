Все разделы

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Шпиц Лукашенко имеет больше прав, чем народ Беларуси, — Зеленский

Шпиц Лукашенко имеет больше прав, чем народ Беларуси, — Зеленский

Александр Панько
27.01.26 13:26
163
Шпиц Лукашенко имеет больше прав, чем народ Беларуси, — Зеленский

В современной Беларуси у народа меньше прав, чем у домашнего питомца самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в честь памяти погибших во время Январского восстания 1863-1864 годов в Вильнюсе.

«Пока что белому шпицу Лукашенко оставлено больше прав, чем народу Беларуси. К сожалению. Был шанс в 2020 году изменить это и, я уверен, будет еще шанс. Но тогда поддержки для белорусов просто не хватало. А теперь мы все чувствуем, насколько сложнее, насколько дороже, насколько опаснее стало для всех — из-за зависимости Беларуси от Москвы. Зависимость, которая не становится меньше», — сказал глава государства, назвав при этом нынешнюю Беларусь «российским генерал-губернаторством».

Зеленский описал, каким именно образом режим Лукашенко способствует российской агрессии против Украины и угрожает миру в Европейском Союзе.

«Операторы российских реактивных шахедов работают по территории Украины в том числе с территории Беларуси. Связь для ударов поддерживается с территории Беларуси. Россия использует Беларусь как полигон для шантажа Европы и мира Орешниками. Промышленность Беларуси работает на российскую войну, а торговые связи помогают Путину покупать компоненты, которые нужны, чтобы строить угрозу против всех нас в Европе», — добавил президент.

Глава государства призвал поддержать белорусскую оппозицию и лично поблагодарил белорусских добровольцев, которые воюют за Украину.

«Я хочу сказать отдельно для народа Беларуси — вы европейский народ, который будет вместе со всеми нашими народами в объединении. В нашей свободной Европе. В Европе мирной, в Европе сильной», — сказал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что Европа должна действовать, война должна остановиться.

«Безопасность должна быть гарантирована. Поколения перед нами боролись, чтобы были мы. Наши люди борются, чтобы наши дети, наши внуки и их дети, их внуки были и жили в мире. Чтобы значение имел не один человек где-то там на троне России, а каждый из наших народов, каждый из людей, потому что это европейское правило. Люди имеют значение. Нации имеют значение. Культуры имеют значение. Россия значения не имеет, потому что тот, кто против народов исторически всегда проигрывает», — подчеркнул президент.

Напомним, 22 января во время выступления на форуме в Давосе Зеленский резко раскритиковал Европу. Президент обвинил партнеров Украины в пассивности, вспомнив отсутствие противодействия теневому флоту РФ, блокирование использования замороженных российских активов, недостаточные усилия для усиления собственных вооруженных сил.

Тэги: Александр Лукашенко, Владимир Зеленский

Комментарии

