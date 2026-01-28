Канцлер Австрии собирается в Украину и пообещал нашей стране новую помощь

Канцлер Австрии Кристиан Штокер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого он сделал ряд заявлений.

В социальной сети Х чиновник написал: «Мы выделили дополнительные три миллиона евро для поддержки украинского народа».

Добавляется, что он обсудил с главой нашего государства текущую ситуацию.

Отмечается, что его страна вновь подтвердила приверженность поиску всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мирного решения, учитывающего интересы Украины и вопросы безопасности Австрии.

При этом глава правительства информировал о планах посетить Украину в ближайшее время.

Ранее Зеленский сделал важное заявление по поводу восстановления Украины.