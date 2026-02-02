Золото и серебро продолжают стремительно дешеветь

Цены на драгоценные металлы продолжили резкое падение в понедельник, перечеркивая рекордный рост последних месяцев. Об этом сообщает Bloomberg в понедельник, 2 февраля.

Так, спотовая цена на золото упала на 10%, потеряв почти 25% от исторического максимума, достигнутого в прошлый четверг. На момент написания новости металл торговался на уровне $4565 за унцию.

Серебро упало на 15%, следуя за рекордным внутридневным падением в пятницу. Текущая цена — около $75 за унцию. Платина и палладий также находятся в «красной зоне».

Указано, что триггером для массовой распродажи стала новость о намерении президента США Дональда Трампа выдвинуть Кевина Уорша на пост главы ФРС. Трейдеры считают Уорша жестким борцом с инфляцией, что привело к укреплению доллара и снижению привлекательности активов, номинированных в американской валюте.

Кроме того, по данным Goldman Sachs, предыдущее взрывное повышение цен на золото искусственно подогревалось рекордной скупкой кол-опционов, что создавало механический импульс для подорожания. В настоящее время волатильность ломает риск-модели трейдеров, заставляя их сокращать позиции.

«Это еще не конец», — предупредил Роберт Готтлиб, бывший трейдер драгоценных металлов в JPMorgan. По его словам, рынок был перенасыщен, и нежелание инвесторов брать на себя новые риски ограничит ликвидность.

Дальнейшее направление рынка во многом зависит от поведения китайских инвесторов. С одной стороны, приближение Лунного Нового года стимулирует физический спрос: в прошлые выходные покупатели массово скупали ювелирные изделия и слитки в Шэньчжэне. С другой стороны, высокая волатильность перед каникулами может заставить трейдеров фиксировать убытки и выходить из активов.

Аналитики отмечают, что падение цен может снизить дефицит серебра на внутреннем рынке Китая, поскольку спекулятивный ажиотаж спадает.

Напомним, в пятницу мировые цены на золото опустились ниже отметки $5000 за тройскую унцию, а на серебро — ниже $100 за унцию на фоне укрепления доллара США. Перед этим золото подорожало до пикового уровня почти $5600 за унцию, после чего начался откат рынка.