Начало февраля в Украине может стать самым холодным за два десятилетия

Украина, вероятно, переживает сейчас самые сильные морозы за последние 20 лет. Об этом в комментарии «Телеграфу» рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в последний раз такое сильное похолодание было в январе и начале февраля 2006 года. К счастью, лютые морозы продержатся всего несколько дней.

Синоптик пояснил, что сильное похолодание обусловлено вторжением арктической воздушной массы с так называемой «ультраполярной» траекторией. Холод идет в Украину со стороны Карского моря и Новой Земли под влиянием молодого арктического антициклона.

«Вероятно, период с 1 по 4 февраля станет самым холодным в нашей стране за последние 20 лет. Минимальные значения температуры воздуха в ночное время составят −20°...-25°, за исключением южной половины, Приазовья и Закарпатья», — говорит синоптик.

До 4 февраля, как прогнозируется, местами по низменным участкам температура будет падать до −26°...-31°. Днем ожидается −12°...-18°, на юге −6°...-11°.

О том, что эта волна морозов в Украине продлится недолго, говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, пик холода в Украине будет 2-4 февраля, а с 5 числа морозы заметно ослабнут.

«3 и 4 февраля будет еще очень холодно, с 5-6 февраля попустит. Нам фактически продержаться три ночи и три дня», — сообщила она.