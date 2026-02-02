Один из лидеров сборной Украины сменил очередной клуб в Европе

Полузащитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко завершил свой этап карьеры в лондонском «Арсенале» и стал игроком амстердамского «Аякса». Об этом сообщает официальный сайт нидерландского клуба.

«Аякс» оформил полноценный трансфер 29-летнего украинца. По предварительной информации, сумма перехода составила около €1,5 млн. Контракт Зинченко с новым клубом подписан до конца июня 2026 года.

В «Арсенале» Зинченко выступал с июля 2022 года. За это время он провел 91 матч, в которых отличился тремя голами и пятью результативными передачами. Первую часть сезона-2025/26 украинец провел в «Ноттингем Форест» на правах аренды, сыграв в 10 поединках.

Напомним, для Зинченко это не первый опыт выступлений в чемпионате Нидерландов. В сезоне-2016/17 он защищал цвета ПСВ на правах аренды из «Манчестер Сити», где в 17 матчах отдал четыре голевые передачи.