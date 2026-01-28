Volkswagen отзывает десятки тысяч авто в США

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen попал в неприятную ситуацию. Производитель отзывает 43 881 электромобиль ID.4 в США.

Как информирует Национальная администрация безопасности дорожного движения страны, причиной этому стали потенциальные проблем с высоковольтными батареями, которые могут привести к пожару.

Информируется при этом, что это машины 2023-2025-х годов выпуска.

Регулятор отмечает, что в них высоковольтная батарея может перегреваться, что повышает риск возгорания.

Добавляется, что в рамках отзыва дилеры Volkswagen бесплатно обновят программное обеспечение батареи, а при необходимости заменят аккумуляторный блок.

Кроме этого компания отозвала еще 670 электрокаров ID.4 2023-2024-х годов выпуска. Тут проблема связана с возможным смещением электродов в модулях высоковольтных аккумуляторных элементов, что также создает риск пожара.

Ранее мы писали, что Volkswagen впервые закроет завод в Германии.