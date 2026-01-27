Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > У Трампа раскритиковали Европу за сделку с Индией

У Трампа раскритиковали Европу за сделку с Индией

Александр Панько
27.01.26 12:58
171
У Трампа раскритиковали Европу за сделку с Индией

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Европа финансирует войну против самой себя, покупая российскую нефть через Индию. Об этом сообщает ABC News и Reuters.

«США пошли на гораздо большие жертвы, чем европейцы. Мы ввели 25-процентные пошлины на Индию за покупку российской нефти. Угадайте, что произошло на прошлой неделе? Европейцы подписали торговое соглашение с Индией», — рассказал он.

По его словам, российская нефть поступает в Индию, после чего ее оттуда вывозят и продают европейцам.

Reuters сообщило, что Индия и ЕС планируют подписать пакт о свободной торговле, который называют «матерью всех соглашений».

Документ направлен на расширение двусторонней торговли и увеличение индийского экспорта различных товаров, среди которых текстиль и ювелирные изделия, на которые с конца августа введены 50-процентные тарифы США.

Агентство пишет, что правительство Нарендры Моди планирует снизить тарифы на автомобили, импортируемые из Европы, со 110% до 40%. Со временем эти пошлины уменьшат до 10%, что облегчит доступ к рынку Индии ключевых европейских автопроизводителей, в частности, Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW.

Ожидается, что соглашение между ЕС и Индией создаст одну из крупнейших зон свободной торговли с населением около 2 млрд человек и большой долей мирового ВВП.

Напомним, 22 января цены на флагманскую российскую нефть марки Urals, которую покупает Китай, беспрецедентно упали вследствие уменьшения спроса со стороны Индии.

Тэги: США, Индия, Европа

Комментарии

Статьи

25.01.26 19:01

Обыски у Бориса Филатова: что угрожает мэру Днепра в политической перспективе

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Археологи обнаружили 400-летний стеклянный фаллос... в монастырском туалете
12.01.26 14:21

Археологи обнаружили 400-летний стеклянный фаллос... в монастырском туалете

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.01.26 16:37

Элтон Джон сделал ожерелье из... собственных коленных чашечек

27.01.26 15:37

В Германии раскрыли детали нового пакета санкций против РФ

27.01.26 14:36

Михаэль Шумахер больше не прикован к постели, — СМИ

27.01.26 13:53

В Украине заблокировали восемь схем для уклонистов

27.01.26 13:26

Шпиц Лукашенко имеет больше прав, чем народ Беларуси, — Зеленский

27.01.26 12:24

В Виннице полицейские довели мужчину до клинической смерти

27.01.26 11:53

В Минобороны рассказали об амбициозных планах Украины по производству дронов

27.01.26 11:28

Некоторые страны ЕС против вступления Украины в блок в 2027 году по плану США, — FT

27.01.26 10:50

В Мексике неизвестные на футбольном стадионе расстреляли 11 человек

27.01.26 11:28

Некоторые страны ЕС против вступления Украины в блок в 2027 году по плану США, — FT

27.01.26 09:15

Зеленский анонсировал новые переговоры с США и РФ

26.01.26 14:44

Кремль выдвинул еще одно «условие» для мира, — ISW

26.01.26 10:50

Дата окончания войны зависит от конкретных гарантий безопасности, — Зеленский

26.01.26 09:12

«Укрэнерго» предупредило об отключении 26 января

26.01.26 08:41

Нардеп от «Слуги народа» Орест Саламаха погиб в ДТП на Львовщине

24.01.26 17:50

Зеленский оценил переговоры в ОАЭ

23.01.26 18:47

В ОАЭ стартовали переговоры между Украиной, Россией и США

23.01.26 16:44

Жителей Киева снова призвали покинуть город

23.01.26 16:17

Ситуация в энергосистеме существенно осложнилась. В «Укрэнерго» назвали причину

22.01.26 16:03

Мерц сделал резонансное заявление по поводу российской угрозы

22.01.26 14:05

Трамп создал Совет мира: список стран

20.01.26 22:02

Буданов сделал неожиданное заявление по поводу мирного процесса

22.01.26 14:34

Свириденко озвучила нынешнюю ситуацию с электричеством в Украине

21.01.26 16:57

Трамп высказался о войне в Украине в Давосе

22.01.26 16:47

Премьер Дании наехала на генсека НАТО

21.01.26 13:53

Перечислены главные факторы долголетия

21.01.26 14:46

Озвучен способ, как уснуть за пять минут

23.01.26 18:47

В ОАЭ стартовали переговоры между Украиной, Россией и США

21.01.26 11:04

Дания может передать Украине истребители F-16

Фото и Видео
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди