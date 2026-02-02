Японцы дали совет, как улучшить сон в пожилом возрасте

Группа медиков из Японии дала дельный совет пожилым людям. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что систематическое употребление чая и листьев черники снижает число ночных пробуждений у пожилых.

Сообщается в двойном плацебо-контролируемом исследовании приняли участие 50 взрослых в возрасте от 20 до 69 лет с жалобами на плохой сон.

Добровольцы три раза в день пили либо ферментированный чай из листьев черники, богатый флавоноидом гиперозидом, либо напиток-плацебо. Качество сна оценивали с помощью носимых трекеров активности, позволяющих объективно фиксировать его параметры.

Оказалось, что у подопытных, употреблявших черничный чай, повысилась эффективность сна и сократилось время бодрствования после засыпания.

Добавляется, что наиболее выраженный эффект наблюдался у людей с наиболее тяжелыми нарушениями сна на момент начала эксперимента.

В то же время, общая продолжительность сна и скорость засыпания существенно не изменились.

Японцы отмечают, что улучшения касались прежде всего непрерывности сна, то есть одного из ключевых показателей его качества.

Указывается, что такой эффект связан с действием гиперозида – данное соединение известно своими антиоксидантными свойствами, то есть способностью эффективно защищать клетки от повреждений.

Информируется, что гиперозид способен влиять на системы серотонина и мелатонина, участвующие в регуляции цикла сна и бодрствования.

Специалисты при этом отмечают хорошую переносимость напитка и отсутствие побочных эффектов.

