Украинцам автоматически пересчитают плату за коммуналку

Счета за коммунальные услуги с 1 января пересчитают в автоматическом режиме. Такие меры приняли, чтобы украинцы не переплачивали за тепло и воду после российских атак. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

Свириденко рассказала, что встретилась с руководителем Госпродпотребслужбы Сергеем Ткачуком и поручила ему контролировать перерасчет платы за коммунальные услуги, а также реагировать на каждое нарушение.

«Перерасчет должны осуществить сами поставщики услуг, коммунальные предприятия. Это должно произойти автоматически за период с 1 января, без дополнительных заявлений от людей и отразиться в платежках уже в феврале», — отметила премьер.

Она уточнила, что такое решение касается:

— теплоснабжения;

— водоснабжения;

— вывоза бытовых отходов.

«Люди должны платить только за полученные услуги. Если из-за вражеских обстрелов тепла и воды не было, потребители не должны переплачивать», — подчеркнула Свириденко.

Напомним, эта зима стала самой сложной для Украины с начала полномасштабной войны. В особенности это касается Киева, российские оккупанты целенаправленно атакуют энергетические объекты, из-за чего киевляне остаются без тепла, света и воды.