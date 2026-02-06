ЕС нашел стратегического партнера для послевоенной Украины, — Politico

На фоне активизации переговоров по миру в Украине ЕС рассматривает Турцию как потенциального миротворца и регионального посредника в Черноморском регионе. Сейчас Брюссель делает первые шаги в отношениях с Анкарой. Об этом сообщает Politico.

В Брюсселе признают стратегическую роль Турции, однако в то же время продвигаются к сближению с ней осторожно.

Причиной является отход страны от демократических стандартов и репрессии против политических оппонентов президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

С целью смягчения отношений комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос в пятницу посетит Турцию.

Накануне поездки она сообщила изданию, что возможное завершение войны в Украине изменит реалии безопасности Европы, особенно в Черноморском регионе.

«Мир в Украине изменит реалии в Европе, особенно в Черном море. Турция будет для нас очень важным партнером», — отметила Кос.

Она также подчеркнула, что подготовка к миру и стабильности в Европе предполагает формирование прочного партнерства с Анкарой.

Турция имеет вторые по численности вооруженные силы в НАТО и занимает ключевое стратегическое положение между Европой, Ближним Востоком и Средиземноморьем. Контроль над Босфором оказывает Анкаре значительное влияние на региональную безопасность.

Кроме того, Турция сыграла ключевую роль в посредничестве по Черноморскому зерновому соглашению в июле 2022 года, которое обеспечило безопасный экспорт украинского зерна морем.

Турция также заявила о готовности направить миротворческие войска в Украину, если будет достигнуто соглашение с Россией, и о том, что она возьмет на себя ведущую роль в обеспечении безопасности на Черном море.

Однако отношения между ЕС и Турцией за последние годы ухудшились, чему способствовали переход власти к автократии и репрессии против оппозиции. Хотя официально Турция является кандидатом на вступление в ЕС, переговоры были заморожены с 2018 года.

Однако изменение геополитических и торговых отношений, инициированное президентом США Дональдом Трампом, может снова сблизить Европу и Турцию.

«Мир меняется, а история ускоряется. Отношения между Турцией и ЕС также нуждаются в адаптации. Эти отношения могут укрепиться, опираясь на взаимные интересы», — цитирует издание слова посла Турции в ЕС Япрака Балкана.

ЕС пока не планирует перезапуск переговоров о членстве в ЕС. Однако Кос сказала, что «нам нужно взглянуть свежим взглядом на наши отношения» с этой страной.

«Мой визит в Анкару... направлен на восстановление доверия и изучение того, как мы можем улучшить наши экономические отношения для обеих сторон», — сказала она.

Напомним, вчера, 5 февраля, в Абу-Даби завершился второй раунд трехсторонних переговоров по завершению войны с участием Украины, России и США.