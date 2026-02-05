Зеленский назвал число потерь Украины в войне с РФ

Количество погибших на поле боя украинских воинов с начала полномасштабного вторжения РФ составляет 55 тысяч человек. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает французская газета Le Monde.

«В Украине официально, на поле боя, количество погибших военнослужащих — как кадровых военных, так и людей, которых мобилизовали, — составляет 55 000 человек», — отметил глава государства.

По его словам, также есть «большое количество людей, которых Украина считает пропавшими без вести».

Напомним, Силы обороны Украины в течение января нанесли российской армии одни из самых ощутимых потерь за последние месяцы.