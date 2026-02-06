Все разделы

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Еще одна страна ЕС намерена запретить детям соцсети

Еще одна страна ЕС намерена запретить детям соцсети

Агата Кловская
06.02.26 16:49
127
Еще одна страна ЕС намерена запретить детям соцсети

Вице-премьер Словении Матей Аркон заявил, что страна готовит проект закона о запрете доступа детей младше 15 лет к социальным сетям. Об этом сообщает Reuters.

По словам Аркона, Министерство образование инициировало этот шанс, основываясь на опыте других стран. Он добавил, что эксперты в области образования и цифровых технологий также будут участвовать в разработке закона, направленного на защиту детей и подростков..

«В последние недели и месяцы эта тема активно обсуждается во всем мире и в Европе, и этим мы, как правительство, демонстрируем свою заботу о наших детях», — сказал Матей Аркон после заседания правительства.

Чиновник подчеркнул, что правительство хочет регулировать социальные сети, упомянув TikTok, Snapchat и Instagram.

Как пишет Reuters, Словения с населением около 2 млн человек, следует примеру Испании и Греции, которые ранее на этой неделе предложили запретить использования социальных сетей подростками.

В частности, по словам высокопоставленного источника в правительстве, Испания хочет запретить соцсети для лиц младше 16 лет, а Греция близка к объявлению аналогичного запрета для детей младше 15 лет.

Другие страны, такие как Великобритания и Франция, тоже рассматривают возможность ужесточения мер в отношении соцсетей.

Напомним, в Европарламенте призвали запретить соцсети до 16 лет.

