«Укрэнерго» подтвердило отключение на четверг, 5 февраля

Во всех регионах Украины в течение всего дня в четверг, 5 февраля, будут применяться почасовые отключения электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

В компании напомнили, что причиной таких ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

«Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — добавили в «Укрэнерго».

Отдельно энергетики напомнили о необходимости бережного потребления электроэнергии при ее наличии.

Напомним, минувшей ночью российские агрессоры атаковали энергетическую инфраструктуру в шести областях Украины.