«Дія.Підпис» будет работать по-новому

В приложении «Дія» изменится алгоритм создания и использования «Дія.Підпису». Для активации услуги обязательным условием станет наличие физического биометрического документа и поддержка технологии NFC в смартфоне. Об этом сообщает «Дія» в Telegram.

Отмечается, что для активации обновленного «Дія.Підпису» пользователю необходимо будет перейти в меню приложения, отсканировать номер документа (ID-карты, загранпаспорта или биометрического удостоверения) и приложить его к телефону для считывания данных через NFC.

После этого нужно пройти фотопроверку для подтверждения личности и установить новый 6-значный код.

Ранее для активации использовался 5-значный пароль.

Если у пользователя уже есть активная «Дія.Підпис», она будет оставаться в силе до окончания срока действия. Однако при повторном создании подписи придется проходить процедуру по новым правилам.

Обязательными требованиями для сервиса теперь являются:

— наличие физического биометрического документа (ID-карта или паспорт);

— смартфон с поддержкой модуля NFC.

Если телефон не поддерживает NFC или у человека отсутствует биометрический документ, воспользоваться сервисом будет невозможно.

Внедрение изменений объясняют необходимостью повышения безопасности и надежности цифровой подписи.

