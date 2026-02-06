Под Киевом мужчина совершил сексуальное насилие над 9-летней внучкой

Двоюродный дед заманил 9-летнюю внучку на чердак, где совершил в отношении нее сексуальное насилие. Ребенок вырвался из рук насильника и рассказал обо всем родителям. Фигуранту дела уже объявили о подозрении. Событие произошло в Киевской области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киевской области и областной прокуратуре.

Инцидент произошел в сентябре 2025 года. В селе Вороньковка Бучанского района Киевщины мужчина дома совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей 9-летней внучки. В полицию обратилась мать пострадавшей.

Девочка находилась в гостях у 59-летнего двоюродного деда. Злоумышленник заманил ребенка на чердак, где принуждал прикасаться к его половым органам.

По факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, мужчине объявили о подозрении.

Ему, согласно статье о сексуальном насилии (ч. 4 ст. 153 Уголовного кодекса Украины), грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

В настоящее время продолжаются следственные действия; суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Сумской области сообщили о подозрении 64-летнему мужчине в изнасиловании малолетней внучки.