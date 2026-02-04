Все разделы

Трамп может начать еще одну войну в Украине, — The Telegraph

Трамп может начать еще одну войну в Украине, — The Telegraph

Александр Панько
04.02.26 12:46
191
Трамп может начать еще одну войну в Украине, — The Telegraph

Попытки США ускорить заключение соглашения между Россией и Украиной могут непреднамеренно создать условия для новой эскалации конфликта. Об этом говорится в публикации The Telegraph.

Президент США Дональд Трамп направил своего спецпосланника Стива Уиткоффа на новый раунд переговоров в Абу-Даби, запланированный на 3–4 февраля. Целью встреч объявлено достижение «любого соглашения» между Москвой и Киевом.

При этом обсуждения сосредоточены на территориальном вопросе — статусе части Донецкой области, которую российской армии не удалось захватить за почти четыре года полномасштабного вторжения.

По информации издания, диктатор Владимир Путин на переговорах стремится получить то, что не удалось завоевать на поле боя.

«Но Путину этого все еще недостаточно. Он настаивает не только на сохранении того, что имеет сейчас, но и на получении еще большего», — отмечает издание.

Эксперты предупреждают, что уступка этих территорий России может создать предпосылки для новой военной кампании.

Территории Донецкой области имеют стратегическое значение благодаря плотной оборонительной инфраструктуре в районах Краматорска и Славянска.

Передача этих позиций Кремлю может позволить российской армии наращивать силы и планировать новое вторжение.

При этом Трамп и Уиткофф, по мнению аналитиков, не полностью учитывают долгосрочные цели Москвы.

Если украинская сторона согласится на уступки, это даст России возможность подготовиться к следующей фазе войны.

Другой вариант — сохранение контроля над территорией — потребует давления на Кремль, в том числе через поставки вооружений и экономические санкции, чтобы ограничить амбиции Москвы и предотвратить повторное наступление.

Напомним, Украина не рассчитывает на гарантии союзников в будущем мирном соглашении.

