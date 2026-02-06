В Одессе мужчина нанес удар ножом военному ТЦК

Сотрудника ТЦК и СП ранили в Одессе во время выполнения служебных обязанностей. Мужчина, у которого требовали предъявить военно-учетные документы, применил слезоточивое средство, а затем нанес ножевое ранение, после чего скрылся. Об этом сообщил областной ТЦК на своей Facebook-странице.

«Вечером 4 февраля 2026 года в городе Одесса, в районе улицы Мечникова, во время проведения мероприятий оповещения совместной группой в составе военнослужащих ТЦК и СП и Национальной полиции Украины, гражданину было предъявлено законное требование предъявить военно-учетные документы. В ответ лицо применило средство слезоточивого действия и нанесло ножевое ранение одному из военнослужащих, после чего скрылось с места происшествия», — говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в медучреждение — теперь он находится под наблюдением врачей, состояние стабильное.

По факту нападения сообщено правоохранительным органам.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные и розыскные мероприятия по установлению личности нападавшего и привлечению его к ответственности.

Напомним, 14 января в поселке Рудно под Львовом неизвестный обстрелял микроавтобус военнослужащих районного ТЦК, которые осуществляли мероприятия по оповещению.