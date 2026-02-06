Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый раунд мирных переговоров. Они состоятся уже в ближайшее время.

Политик сказал: «Был сегодня доклад нашей переговорной команды после двух дней встреч и переговоров в Эмиратах – с американской стороной и с российской стороной».

Добавляется: «Ожидаю команду в Киеве для полноценного доклада, многие аспекты невозможно обсудить по телефону. Из того, что можно уже сказать, в ближайшее время планируются следующие встречи. Вероятно, в Америке».

Подчеркивается также, что наша страна готова ко всем рабочим форматам, «которые могут реально приблизить мир и сделать его надежным, длительным и лишающим Россию аппетита воевать дальше».

