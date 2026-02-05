Все разделы

ТОП-ТЕМЫ:
В Киеве на Крещатике горит гостиница «Днепр»

В Киеве на Крещатике горит гостиница «Днепр»

Агата Кловская
05.02.26 09:46
117
В Киеве на Крещатике горит гостиница «Днепр»

В Киеве на Крещатике сегодня утром, 5 февраля, вспыхнул пожар в гостинице «Днепр». Спасатели работают на месте происшествия. Об этом сообщает Telegram КГГА.

«Спасатели ликвидируют пожар в Печерском районе. Возгорание произошло на 4-м этаже гостиницы „Днепр“ на улице Крещатик», — сообщили в КГГА.

Отмечается, что на месте пожара работают все необходимые аварийно-спасательные службы.

Отель «Днепр» — это четырехзвездочный отель в центре Киева, который расположен на Европейской площади столицы. До июля 2020 находился в юридическом подчинении Государственного управления делами. В том же году была продана на аукционе за 1,11 млрд гривен.

Отель построен в 1964 году в самом начале Крещатика, на Европейской площади, неподалеку от государственных учреждений, стадиона «Динамо» и Национальной филармонии. Интерьер и дизайн ресторана в отеле «Днепр» выполнен архитектором Ирмой Каракис.

Тэги: Киев, Крещатик, гостиница Днепр

25.01.26 19:01

Обыски у Бориса Филатова: что угрожает мэру Днепра в политической перспективе

Автор: Назар Даниленко

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии
02.02.26 21:17

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии

Автор: «Фраза»

