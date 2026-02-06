В Белом доме рассказали, что Трамп собирается делать с Ираном

Что президент США Дональд Трамп собирается делать с Ираном? Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Она отметила: «Пока идут эти переговоры, я напомню иранскому режиму, что у президента есть множество вариантов действий, помимо дипломатии, как у верховного главнокомандующего самой мощной армии в истории мира».

В то же время, комментируя грядущие переговоры США и Ирана, чиновница напомнила о требованиях американцев, которая гласит – нулевой ядерный потенциал.

Ранее США ввели новые санкции против Ирана на фоне протестов.